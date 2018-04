Das Let's Dance-Programm ist seit der jüngsten Folge deutlich knackiger und kürzer! Zuvor wurde das Voting-Ergebnis der TV-Zuschauer aufgrund der zahlreichen Performances immer erst gegen Mitternacht verkündet. Doch RTL hat ganze 45 Minuten der Sendezeit gestrichen. Dementsprechend müssen die Fans des beliebten Tanzformates sich nur noch bis 23 Uhr gedulden, um zu erfahren, welcher Promi die Show verlassen muss. Diese Umstellung scheint anzukommen, denn die Einschaltquoten der Sendung waren super.

Wie der Sender RTL berichtete, schaltete der Großteil der deutschen Fernsehzuschauer am Freitagabend zur Primetime "Let's Dance" ein. Mit einem Marktanteil von rund 14 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen waren die prominenten Tänzer anderen Formaten klar überlegen. Ob das jetzt allerdings an dem Motto des Abends, den tollen Auftritten oder tatsächlich an der kürzeren Sendezeit lag, lässt sich anhand der Zahlen natürlich nicht ermitteln. Die kommenden Wochen werden also zeigen, ob die Änderung tatsächlich der Grund für die guten Quoten ist.

Auch der Eröffnungstanz der Profitänzer ist diesem Umbruch zum Opfer gefallen. Der Sprecher des Senders hat auf Promiflash-Anfrage erklärt, dass man den Ablauf variiert habe und schnell den ersten Tanz präsentieren wolle. Die Promis und Profis sind darüber aber nicht unbedingt happy.

