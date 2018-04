Es ist so weit! Am Sonntagabend startet um 20:15 Uhr auf Sat.1 das große Finale von The Biggest Loser. Seit Wochen geben die vier Finalisten Saki, Shirin, Christos und Benny alles im Abnehm-Camp und gingen mehr als einmal an ihre körperlichen Grenzen. Dabei hatten alle Schwergewichte ein ganz klares Ziel: ordentlich abspecken und als Sieger der Show nach Hause gehen. Doch für wen wird dieser Traum tatsächlich wahr werden?

Zahnärztin Shirin ist die einzige Frau im Bunde, die es bis ins Finale geschafft hat. Sie startete den Wettbewerb mit 94,6 Kilogramm und konnte ihrem Wunschgewicht durch schweißtreibende Challenges und eine Ernährungsumstellung einen großen Schritt näherkommen. Vergangene Woche brachte sie im Halbfinale nur noch 61,8 Kilogramm auf die Waage. Auch YouTuber Christos ließ die Pfunde unter der Aufsicht der Coaches nur so purzeln und verlor bis zum Halbfinale 57,3 Kilogramm. Damit liegt er knapp hinter Konkurrent Benny. Doch absoluter Spitzenreiter des Halbfinales war Saki, der sein Startgewicht von 189,3 Kilogramm um 35 Prozent reduzieren konnte.

Wer im Finale das beste Ergebnis abliefert, wird sich erst am Ende der Folge zeigen. Tänzer Benny macht seinen Mitstreitern im Bild-Interview jedenfalls eine klare Kampfansage: "Ich zeige, dass sich ein schüchterner Balletttänzer auch so was von ganz nach oben aufs Treppchen tänzeln kann. Der Titel gehört mir." Wer ist euer Favorit? Stimmt ab!

SAT.1/ Daniel Waschnig "The Biggest Loser"-Kandidatin Shirin nach dem Umstyling

Instagram / thebiggestloser_christos Christos Christodoulou und Mareike Spaleck

SAT.1/ Daniel Waschnig Benny nach dem "The Biggest Loser"-Umstyling

SAT.1/ Daniel Waschnig "The Biggest Loser"-Kandidat Saki

