War die emotionale Belastung durch Dakota Johnsons (28) Filmrollen zu groß? Im Moment läuft es bei der Schauspielerin eigentlich richtig rund: Die Brünette soll aktuell superhappy mit Coldplay-Frontmann Chris Martin (41) liiert sein und auch karrieretechnisch kann sie sich seit ihrem Durchbruch mit der Shades of Grey-Filmreihe nicht beschweren. Doch gerade diese große Hollywoodrolle in dem BDSM-Streifen hat bei Dakota für richtig dunkle Zeiten gesorgt!

Im Interview mit dem amerikanischen ELLE-Magazin packte Dakota aus, wie sehr sie ihre Rolle als Studentin Anastasia, die sich in dem Erotik-Kinohighlight in den geheimnisvollen, kontrollsüchtigen Christian Grey verliebte, belastet hat. Die heftigen Filmmomente – in Kombination mit ihrem Mitwirken im Mystery-Horrorhit "Suspiria" – seien im Endeffekt einfach zu viel für die Schönheit gewesen: "Sie haben mich ungelogen so fertig gemacht, dass ich in Therapie musste", verriet sie dem Magazin.

Schon im Februar verriet Dakota, dass sie mit einer Sexszene im dritten Teil so richtig zu kämpfen hatte. Dabei hing ihre Rolle mit verbundenen Augen und nur mit einem Höschen bekleidet mit Händen und Füßen an ein Tor gefesselt. Über die zahlreichen Film-Liebesspielchen sagte sie da: "Es ist nicht lässig und es macht keinen Spaß. Es wurde nie einfach."

