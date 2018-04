Mit Hits wie "Hey Brother" und "Wake Me Up" eroberte Star-DJ Avicii (†28) die Welt und die Herzen seiner Fans. Nach seinem plötzlichen Tod am Freitagnachmittag haben sich die Menschen am Wochenende versammelt, um ihm etwas zurückzugeben. Während durch Glockenspielerin Malgosia Fiebig im Utrechter Dom Aviciis erfolgreichste Songs ertönten, zeigten Tausende in Stockholm ihr Mitgefühl durch eine Schweigeminute. Anschließend wurden auch in Schwedens Hauptstadt Lieder des Verstorbenen gespielt und dazu getanzt. Tim Bergling, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, bewegt die Menschen – zu Lebzeiten und im Tod.



