Anfang der Woche schockierten die Wrestlingstars John Cena (40) und Nikki Bella (34) ihre Fans mit einer traurigen Botschaft. Nur wenige Wochen vor der geplanten Traumhochzeit der beiden Athleten entschieden sie sich, getrennte Wege zu gehen und ihre Verlobung zu lösen. Es könnte sich bei den beiden aber ein Liebescomeback anbahnen: Nach einer kurzen Auszeit sollen sie es noch mal miteinander probieren wollen.

Ein Insider verriet dem US-Magazin Us Weekly, dass eine Reunion des einstigen Traumpaares möglich sei: "Sie könnten in einem Jahr wieder zusammenkommen." Allerdings brauchte besonders Nikki erst einmal etwas Abstand: "Nikki ist an einem Punkt angekommen, wo sie einfach nur erschöpft von der Beziehung ist. Sie ist traurig, aber nicht völlig am Boden zerstört. Ihre Karriere läuft aktuell wunderbar, aber sie braucht einfach ein wenig Zeit, um alles auf die Reihe zu bekommen." Vor allem die Tatsache, dass ihrem Partner viele Dinge wichtiger gewesen seien als sie, habe die 34-Jährige oft verletzt, verriet die Quelle weiter.

Während seine ehemalige Verlobte bereits über eine Rückkehr zu ihm nachdenken soll, scheint John von der Trennung noch schwer getroffen. Auf Social Media meldete sich der Muskelmann vor wenigen Tagen mit nachdenklichen und kryptischen Posts über Schmerz, Verlust und Liebe zu Wort. Ob die beiden frisch getrennten Herzen doch wieder zueinanderfinden, bleibt also abzuwarten.

Robin Marchant/Getty Images for ESPN Nikki Bella bei einer ESPN-Party in Scottsdale, Arizona

Matt Winkelmeyer/Getty Images Nikki Bella und John Cena in Los Angeles

Patricia Schlein/WENN John Cena bei der Premiere von "The Wall"

