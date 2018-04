Sie ist Model, Moderatorin, Designerin und ganz nebenbei auch noch Mama von Söhnchen Damian (11). Das Multitalent Sylvie Meis (40) ist eben ein echtes Energiebündel! Neben ihrer eigenen Unterwäschekollektion launchte sie vor Kurzem erst ihre allererste Sonnenbrillenlinie "Sylvie Optics". Kein Wunder, dass neben all ihren Tätigkeiten ihre Aktivitäten auf ihren Social-Media-Kanälen hin und wieder etwas zu kurz kommen. Wer den Instagram-Feed der blonden Beauty durchstöbert, dem wird auffallen, dass Sylvie immer seltener Selfies postet. Woran das wohl liegen mag, verrät sie im Interview mit Promiflash.

Knapp über 840.000 Follower ihres Instagram-Accounts freuen sich immer wieder über zauberhafte Pics der sympathischen Niederländerin. Optimalerweise lässt die 40-Jährige ihre Community täglich an ihrem Leben teilhaben – aber auch nur optimalerweise. Denn so ganz umsetzen kann die Schönheit ihren Soll nicht immer. Nur gut, dass die Blondine ein tolles Team hat, das sie ständig daran erinnert, ihrer Posting-Pflicht nachzukommen. Doch trotz Ermahnung gilt es noch, eine Schwierigkeit zu meistern: "Das Problem ist, dass ich jedes Mal denke, dass ich doch nicht schon wieder ein Foto posten kann, auf dem ich Sport mache, oder ein Selfie vor dem Spiegel", erklärt Sylvie gegenüber Promiflash. An Tagen, an denen die Geschäftsfrau nichts poste, fühle sie sich schuldig.

Dass sich auch öffentliche Personen wie Sylvie mal ein Päuschen von dem Medienrummel gönnen wollen, ist klar! Dennoch sieht diese ihren Berühmtheitsstatus gelassen, für sie gehört es eben zum Business dazu. Auch wenn sie manchmal gerne Dinge tun wolle, die sich nicht so gerne zeigt:"Das ist der Preis, den ich bezahlen muss!", stellt sie entspannt fest.

Sylvie Meis Selfie von Unternehmerin Sylvie Meis

Anzeige

Sylvie Meis Sylvie Meis, Unternehmerin

Anzeige

Sylvie Meis Sylvie Meis, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de