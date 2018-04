Wird man Sophia Thiel (23) bald nackt im Playboy sehen? Erst kürzlich ließ ihre Fitness-Kollegin und The Biggest Loser-Coach Mareike Spaleck die Hüllen für das Männermagazin fallen. Ist das eine Inspiration für Sophia selbst? Das hat sie jetzt im Interview mit Promiflash verraten: "Also ich persönlich habe jetzt kein Problem damit, einen Bikini zu tragen. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja noch ein Angebot? Wie schaut’s aus?" Das klingt nach einer Aufforderung an die Playboy-Macher!



