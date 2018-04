Diese beiden sind einfach nicht aufzuhalten! Seit Julia Dietzes (37) und Massimo Sinatós (37) erstem gemeinsamen Tänzchen auf dem Let's Dance-Tanzparkett ist klar: Diese beiden harmonieren gut miteinander. Woche für Woche lieferten die Schauspielerin und der Profitänzer atemberaubende Auftritte ab. Ihr jüngster Tango zu "Tainted Love" brachte den beiden sogar volle 30 Jurypunkte und einige Lobeshymnen ein – da kann auch das Duo nicht anders, als sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen!

Im Promiflash-Interview strotzen die Tanzmäuse nach ihrer Knaller-Show nur so vor Freude: "Ich bin überglücklich, es war ein sehr emotionaler Abend und ich bin dankbar, so einen tollen Lehrer und Choreografen an meiner Seite zu haben", jubelt Julia. Wie sie erzählt, haben sich die Blondine und der Parkettkavalier in den letzten vier Wochen so sehr aufeinander eingespielt, dass ihr die Choreografien inzwischen sogar leicht fallen.

Auch Massimo kann ihr leichtfüßiges Miteinander nur bestätigen. "Ich bin froh, so eine tolle Schülerin zu haben", freut er sich über den Bühnenerfolg. Dafür spricht er seinem Schützling auch gleich noch ein dickes Lob aus: "Sie findet aber auch von Woche zu Woche viel mehr Mut und traut sich, mehr aus sich herauszukommen."

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Florian Ebener/Getty Images Julia Dietze und Massimo Sinató tanzen Salsa in Show vier

Florian Ebener/Getty Images Massimo Sinató und Julia Dietze bei "Let's Dance"

Andreas Rentz / Getty Images Massimo Sinató und Julia Dietze bei "Let's Dance"

