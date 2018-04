Star-DJ Avicii (✝28) ist am Freitag viel zu früh und unerwartet aus dem Leben geschieden. Sein Tod stellt Freunde, Familie und Fans vor jede Menge Rätsel. Promiflash beleuchtet die drei wichtigsten. Woran starb der 28-Jährige? Die Todesursache soll feststehen, seine Familie hat sich aber entschieden, sie unter Verschluss zu halten. Nachdem er 2016 seine Bühnenkarriere an den Nagel gehängt hatte, widmete der Musiker, der bürgerlich Tim Bergling hieß, seine Zeit nicht nur der Produktion neuer Songs. Er bereiste auch die ganze Welt. Was waren Aviciis Zukunftspläne? Ein angedachtes Comeback 2018 fiel ins Wasser, weil er sich noch immer unter Druck gesetzt fühlte. Außerdem soll er seit vier Jahren keine Freundin mehr gehabt haben.



