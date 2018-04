Sie waren das Traumpaar am internationalen Musikhimmel! Seit Jahren sorgen der Teeniestar Justin Bieber (24) und das Ex-Disney-Sternchen Selena Gomez (25) mit ihrer On-Off-Beziehung für Schlagzeilen. Erst vor wenigen Wochen trennte sich das Duo, das doch erst vergangenen Herbst endlich wieder zueinandergefunden hatte. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Während der kanadische Hottie auf dem Coachella-Festival in der kalifornischen Wüste feierte, schien sich bei der brünetten Beauty die Sehnsucht nach ihm eingeschlichen zu haben. Will Sel ihren Ex etwa zurück?

Für die Fans der beiden wäre eine Liebes-Reunion zu schön, um wahr zu sein! Gegenüber dem US-Magazin HollywoodLife enthüllte eine Quelle, dass die 25-Jährige jeden Tag an den "Sorry"-Interpreten denke. Sie sehe und höre immer wieder etwas, das ihn zurück in ihr Gedächtnis rufe. Dennoch wolle Selena augenblicklich niemanden daten. "Sie möchte ihren Fokus auf ihre emotionale, körperliche und spirituelle Gesundheit legen. Die Nierentransplantation hat ihr mehr abverlangt, als sie sich jemals hätte vorstellen können. Nicht unbedingt in körperlicher, aber definitiv in mentaler Hinsicht", verriet der Insider weiterhin.

Ein Beziehungs-Comeback klingt anders! Aber wer weiß? Immerhin halten sich im Augenblick die Gerüchte hartnäckig, die "Wolves"-Sängerin berge ein süßes Geheimnis. Ob wirklich etwas dran ist an den Schwangerschaftsgerüchten mit Justin als Kindsvater, wird sich jedoch wohl erst mit der Zeit zeigen.

WENN.com Justin Bieber während eines Road-Trips in Kanada

Splash News Selena Gomez

Jason Merritt/Getty Images Selena Gomez und Justin Gomez auf den American Music Awards 2011

