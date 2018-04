Könnte es schon morgen so weit sein? Am Montagmittag verkündete das britische Königshaus die frohe Botschaft: Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) sind zum dritten Mal Eltern geworden! Nach dem ersten Auftritt des kleinen Royals auf den Stufen des St. Mary's Hospital machten sich die Eltern allerdings direkt auf den Weg nach Hause. Seither herrscht Funkstille vonseiten des Kensington-Palasts – doch das könnte sich bald ändern: Verraten die frischgebackenen Dreifach-Eltern am Mittwoch endlich auch den Namen ihres Sprosses?

Sollten Kate und ihr Liebster ihrer eigenen Tradition treu bleiben, wäre bereits morgen der große Tag der Namensverkündung. Auch die Vornamen ihrer beiden anderen Kinder, Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2), verrieten die Eltern nur zwei Tage nach deren Geburt. Vorab wollten die Eheleute ihre Namenswahl aber angeblich noch Queen Elizabeth II. (92) vortragen. Ob sie sich bei ihrem zweiten Sohnemann nun ebenfalls an diesen Ablauf halten werden, wird sich in den nächsten 24 Stunden zeigen.

Welchen Namen sich Kate und William wohl für ihren Liebling ausgedacht haben? In einem Promiflash-Voting waren sich die Leser vor Kurzem jedenfalls noch sicher: Ein männlicher Nachfolger wird entweder Arthur oder Albert heißen. Denkt ihr, dass die Welt morgen endlich erfahren wird, wie der Mini-Royal heißen soll? Stimmt in der Umfrage ab.

Chris Jackson/Getty Images Prinz William mit Prinz George und Prinzessin Charlotte am St. Mary's Hospital

Anzeige

Getty Images / Chris Jackson Herzogin Kate und Prinz William zeigen zum ersten Mal ihren Sohn Prinz George

Anzeige

Gareth Cattermole / Getty Images Prinz William, Herzogin Kate und ihr Baby vor dem St. Mary's Hospital

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de