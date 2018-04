Kommt nach der Blitz-Hochzeit jetzt etwa die Blitz-Trennung? Im Februar überraschte Supermodel Emily Ratajkowski (26) ihre Fans mit überraschenden Hochzeits-News: Völlig unerwartet verkündete sie die Heirat mit dem Produzenten und Schauspieler Sebastian Bear-McClard (31) auf Instagram. Doch nur zwei Monate nach der Jawort-Bombe scheint jetzt bereits dicke Luft zwischen den Eheleuten zu herrschen: Sebastian wurde beim Fremdflirten in New York erwischt!

Wie DailyMail berichtete, wurde der Schauspieler vergangenen Dienstag Arm in Arm mit einer nicht gerade unbekannten Schönheit in Downtown New York gesichtet! Paparazzi lichteten den Blondschopf dabei ab, wie er Model Suki Waterhouse (26) liebevoll in die Arme schloss. Dabei wirkten die beiden mehr als vertraut! Doch nicht nur das: Auf den Schnappschüssen war außerdem zu erkennen, dass Sebastian seinen Ehering abgelegt hatte! Ein Zeichen, dass zwischen ihm und Emily schon wieder alles aus und vorbei ist?

Das Supermodel selbst äußerte sich bisher weder zu Schnappschüssen noch zu den Gerüchten. Von einer Liebeskrise war bei dem Paar bis zuletzt nichts zu erahnen. Im Gegenteil: Als Emily vor wenigen Wochen mit einer kleinen Wölbung unter ihrem Kleid auf dem roten Teppich erschien, wurde sogar noch über eine mögliche Schwangerschaft gemunkelt.

Jamie McCarthy / Staff / Getty Images Sebastian Bear-McClard, Schauspieler

XactpiX/Splash News Suki Waterhouse in New York City

Dia Dipasupil/Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski bei der Vanity Fair Oscar Party 2018

