Nach nur drei Liveshow-Tänzchen mit seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (29) musste Heiko Lochmann (18) die Let's Dance-Bühne räumen. Promiflash trifft die Profitänzerin beim 115-jährigen Jubiläum des Tanzstudios Schlegl in der Meistersingerhalle Nürnberg und will wissen: Woran hat es in ihren Augen wohl gelegen? "Die Jury hat gesagt, wie sehr er sich jede Woche verbessert, aber hat im Vergleich zur Woche davor weniger Punkte gegeben. Das ist dann natürlich gefährlich. Wenn man in der Jury nicht so hoch ist, ist die Chance, herauszufallen, immer höher.”



