Große Geste für den Trauzeugen? Prinz Harry (33) wird schon in wenigen Wochen seine Verlobte Meghan Markle (36) ehelichen. Die Vorbereitungen zu ihrer Hochzeit laufen zur Zeit auf Hochtouren und seit Kurzem ist auch klar: Prinz William (35) wird seinem Bruder an dem Tag zur Seite stehen. Bei ihrem ersten Auftritt seit dieser Verkündung wollen natürlich alle wissen, wie Harry den frischgebackenen Dreifachpapa eigentlich gefragt hat.

Eigentlich sollten die Royals das Greenhouse Sports Centre in London – einen neuen Gemeindetreffpunkt für Jugendliche der Stadt – eröffnen. Doch nach der offiziellen Bekanntgabe des Trauzeugens geriet diese Aufgabe in den Hintergrund – vielmehr sollte der zukünftige Bräutigam erzählen, wie er den Mann seiner Wahl seine Bitte übermittelte. "Ich bin auf die Knie gegangen. Er wusste es schon seit Monaten", erklärte Harry laut People bei dem Event scherzhaft. Ganz so förmlich wird das wohl nicht abgelaufen sein, schließlich ist der Prinz für seinen Humor bekannt.

Bruder William jedenfalls ist ziemlich happy mit der Entscheidung für ihn: "Es fühlt sich großartig an. Ich bin natürlich begeistert und überglücklich", verriet der zweite in der britischen Thronfolge. Harry war laut People 2011 auch sein Trauzeuge und hielt eine Hochzeitsrede – und wegen der hat William wohl noch eine Rechnung mit ihm offen: "Rache ist süß", witzelte er.

TOBY MELVILLE/AFP/Getty Images Prinz Harry und Prinz William bei der Eröffnung des Greenhouse Sports Centre in London

Jeff Spicer/Getty Images Meghan Marke und Prinz Harry bei einem Gedenkgottesdienst

PAUL GROVER/AFP/Getty Images Prinz William, Herzogin Kate, Meghan Markle und Prinz Harry in der Westminster Abbey

