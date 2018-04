Für Alles was zählt-Darsteller Bela Klentze (29) hagelt es immer wieder harsche Kritik seitens der Let's Dance-Jury. Besonders Chefjuror Joachim Llambi (53) lässt teilweise kein gutes Haar an dem aus München stammenden Schauspieler. Der Vorwurf: Bela sei zu arrogant. Aber stimmt das wirklich? Promiflash trifft Tanzprofi Kathrin Menzinger (29), die den Serien-Star auch hinter den Kulissen der RTL-Show kennengelernt hat, und hakt nach.

Kathrin fegte in diesem Jahr mit YouTuber Heiko Lochmann (18) über das "Let's Dance"-Parkett. Nach Show drei war allerdings Schluss für das Duo. Trotzdem hatte die sportliche Blondine in den wenigen Wochen Zeit, den einen oder anderen prominenten Kandidaten näher kennenzulernen, so auch Bela. Darum kann die Österreicherin voller Überzeugung sagen: "Bela ist gar nicht arrogant! Er hat leider diese Wirkung und das ist einfach schwierig abzulegen, denn das macht er ja nicht mit Absicht." Was die Jury und vielleicht auch die Zuschauer auf der Tanzfläche sehen sei keine Arroganz, sondern pure Unsicherheit, weiß die Ex-Freundin von Vadim Garbuzov (30).

Eine Feststellung, die auch Belas Tanzcoach Oana Nechiti (30) gegenüber Promiflash bestätigt: "Bela hat einfach Zeit gebraucht, mit dem Studio und allem drum herum warm zu werden. 'Let's Dance' ist wie eine eigene Welt und das verunsichert am Anfang." Doch offensichtlich ist der Knoten geplatzt, denn schon in Show vier hatte er für seine Rumba 20 Punkte eingeheimst. In der vergangenen Woche konnte der ehemalige Unter uns-Star diese Leistung sogar noch toppen. Mit seinem Slowfox überzeugte er die Jury (23 Punkte) und das Publikum zu gleichen Teilen von seiner tänzerischen Leistung.

MG RTL D / Arya Shirazi Bela Klentze, Promi-Kandidat bei "Let's Dance"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Heiko Lochmann und Kathrin Menzinger, "Let's Dance"-Tanzpaar 2018

Florian Ebener/Getty Images Oana Nechiti und Bela Klentze bei "Let's Dance"

