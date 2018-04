Wer löst Musiker und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (26) in puncto Beliebtheit bei Let's Dance ab? Der Sohn von Uwe (62) und Natascha Ochsenknecht (53) hat sich in den letzten Wochen von Show zu Show gesteigert und sich mit seiner sympathischen Art und tänzerischen Leistung zum Favoriten gemausert. Aufgrund eines gebrochenen Fußes fällt der passionierte Koch für die restliche Staffel allerdings aus. Damit stellt sich die Frage: Welcher Promi tanzt sich jetzt in die Herzen der Fans?

Gute Chancen auf die Favoritenrolle hat Model Barbara Meier (31). Vergangene Woche ist die Germany's next Topmodel-Siegerin der zweiten Staffel trotz sehr guter Jurybewertung ausgeschieden. Aufgrund Jimis Show-Aus rückt sie nun nach. Ob für die rothaarige Beauty dieses Mal mehr Zuschauer zum Telefonhörer greifen? Auf dem Parkett ebenfalls sehr stark ist Charlotte Würdig (39)! Insbesondere mit ihrer feurigen Samba punktete die Moderatorin letzten Freitag. Comedian Thomas Hermanns zählt mit seinen 55 Jahren zwar zu den älteren Kandidaten der diesjährigen Staffel, doch seine jungen Kollegen müssen sich vor ihm in Acht nehmen: Show für Show begeistert der Komiker Jury und Zuschauer zu gleichen Teilen. Die ersten 30 Punkte dieser Staffel ertanzte sich allerdings Schauspielerin Julia Dietze (37).

Beim Publikum sehr beliebt, tänzerisch allerdings weniger stark: Die Höhle der Löwen-Star Judith Williams (45). Besonders Chefjuror Joachim Llambi (53) ging mit der Unternehmerin teilweise hart ins Gericht. Auch für die beiden Soapies der Staffel, Alles was zählt-Hottie Bela Klentze (29) und GZSZ-Liebling Iris Mareike Steen (26), hagelt es immer wieder Kritik. YouTuber Roman Lochmann (18) erlebt bei "Let's Dance" eine regelrechte Achterbahnfahrt. Ob er nach der Punktepleite der letzten Woche an seine Contemporary-Leistung aus Show vier anknüpfen kann? Ein Wunsch, den sicherlich auch Moderator Ingolf Lück (60) hegt. Während er in der dritten Folge mit 29 Punkten zu den Favoriten zählte, machte ihn sein mittelmäßiger Quickstep beim 2000er-Special zum Zitterkandidaten.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht mit gebrochenem Fuß

MG RTL D / Arya Shirazi "Let's Dance"-Kandidatin 2018 Barbara Meier

MG RTL D / Stefan Gregorowius Ekaterina Leonova und Ingolf Lück, Barbara Meier und Sergiu Luca bei "Let's Dance"

