Hat es bei Olympia-Star Lindsey Vonn (33) endlich wieder gefunkt? Seit dem Beziehungs-Aus mit Langzeitfreund und Sportkollege Tiger Woods (42) im Sommer 2015 war es im Liebesleben des Ski-Asses verdächtig ruhig geworden. Auch den diesjährigen Valentinstag musste die Blondine nach eigener Aussage als Single verbringen. Doch nun scheint sich an der Boyfriend-Front wieder etwas getan zu haben: Medienberichten zufolge datet sie aktuell einen attraktiven US-Eishockey-Star!

Lindseys Neuer soll laut Terezonews mit dem Nashville Predator-Spieler Pernell Karl Subban (28) alias P. K. anbandeln. In ihrer Instagram-Story war bereits zu sehen, dass sie ein Spiel der Mannschaft in Nashville besucht hat. Ein paar Tage später soll die 33-Jährige dann mit dem muskulösen Schnuckel in Denver gesichtet worden sein. Ob die beiden zusammen ein paar romantische Tage im Bundesstaat Colorado verbracht haben? Bestätigt ist zwar offiziell noch nichts, die Profisportler folgen sich aber schon gegenseitig in den sozialen Netzwerken und liken ihre Schnappschüsse!

Dass sich Lindsey mit Eishockey-Spielern besonders gut versteht, machte sie bereits während der letzten Olympischen Winterspiele in Pyeongchang klar: Die mehrfache Medaillengewinnerin hatte den zweiten Platz der deutschen Kufen-Mannschaft mit den Sportlern gemeinsam in deren Haus gefeiert!

Judy Eddy/WENN.com Tiger Woods und Lindsey Vonn

Mike Ehrmann/Getty Images P. K. Subban, US-Eishockey-Profi

Tom Pennington/Getty Images Lindsey Vonn, US-Ski-Star

