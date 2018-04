Bei Let's Dance wird es heute wieder so richtig spannend! In den vergangenen Wochen hatte sich Jimi Blue Ochsenknecht (26) zu einem echten Publikumsfavoriten gemausert. Doch nachdem sich der Schauspieler vor der vergangenen Liveshow einen Bruch am Mittelfußknochen zugezogen hatte, musste er den TV-Wettbewerb vorzeitig verlassen. Damit schied auch der unangefochtene Promiflash-Liebling aus der Show aus: Einen neuen Favoriten haben die User nach diesem Schock offenbar noch nicht gefunden!

Die aktuelle Promiflash-Umfrage nach dem "Let's Dance"-Favoriten fällt jedenfalls so uneindeutig aus wie noch nie. Mit lediglich 418 Stimmen von 2.433 Teilnehmern und somit 17,2 Prozent (Stand: 27.4., 19 Uhr) sichert sich Showmaster Thomas Hermanns (55) den ersten Platz des Beliebtheitsrankings. Knapp dahinter liegt Soapschauspieler Bela Klentze (29) mit 390 Votes und damit 18 Prozent.

Eng könnte es heute Abend für GZSZ-Darstellerin Iris Mareike Steen (26) werden. Mit nur 5,0 Prozent, also 122 Stimmen, konnte sie die wenigstens Promiflash-Leser von ihrem tänzerischen Können überzeugen. Bei ihrem Jive zu "Dear Future Husband" muss sie mit Profi Christian Polanc (39) daher noch einmal Gas geben!

Andreas Rentz / Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht in der 5. "Let's Dance"-Show

Andreas Rentz / Getty Images Regina Luca und Thomas Hermanns bei "Let's Dance" 2018

Andreas Rentz/Getty Images Iris Mareike Steen und Christian Polanc bei "Let's Dance"

