Sie könnte nicht glücklicher sein! Erst vor wenigen Wochen ließ Motsi Mabuse (37) die Bombe platzen: Sie und ihr Schatz Evgenij Voznyuk werden zum ersten Mal Eltern! Seitdem präsentiert die Let's Dance-Jurorin ihr immer runder werdendes Bäuchlein – und scheint dabei von Vorfreude auf ihr kleines Wunder ganz und gar erfüllt zu sein. Auch der aktuelle Schnappschuss der Profitänzerin beweist: Motsi hat definitiv den Schwangerschaftsglow!

In einem rosa Kleidchen, das ihre Babykugel perfekt in Szene setzt, läuft Motsi auf dem Instagram-Foto strahlend durch die Straßen von Frankfurt. Abgerundet wird das Pastell-Outfit durch einen farblich passenden Mantel. Mit ihrem breiten Lächeln macht die Bald-Mama ihren Look perfekt. "I'm walking on sunshine", kommentierte Motsi das Strahle-Bild. Den Post versah sie noch mit den Hashtags #positivevibes und #thankful – Motsi ist einfach nur megahappy.

Motsi und ihr Mann Evgenij behielten ihr großes Glück lange für sich. Den Grund dafür verriet die 36-Jährige auf ihrem Social-Media-Account. "Uns war schon klar, dass wir es nicht ewig für uns behalten konnten, aber wir wollten das so lange wie möglich, weil sich für uns jetzt so viel verändert", erklärte sie ihre Geheimniskrämerei.

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse im April 2018

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, Profitänzerin

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk

