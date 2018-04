Es war DIE Schocknachricht der vergangenen Woche: Star-DJ Avicii (✝28) wurde leblos in Omans Hauptstadt Maskat aufgefunden. Nach den ersten Statements seiner Familie meldete sich auch seine langjährige, geheime Freundin Tereza Kačerová. In einem emotionalen Brief auf einer Social Media-Plattform, ließ sie ihren tiefsten Gefühlen freien Lauf. In den ergreifenden Zeilen beschreibt die Lebensgefährtin des verstorbenen Künstlers den Beginn ihrer romantischen Beziehung!

"Bei unserem ersten Date habe ich dich in einen Pool, mit deinem Handy in der Hosentasche, gezogen – und du hast mir den gesamten Vorrat an roten Rosen eines Blumenverkäufers gekauft", beschrieb die Tschechin das erste Aufeinandertreffen in dem Post auf Instagram. Tage später habe das Model dem Musiker betrunkene Textnachrichten geschickt. Doch es entwickelte sich immer mehr etwas zwischen den beiden: "Wir sind zusammen bis zu den Sternen geflogen. Wir waren so glücklich zusammen", beschrieb Tereza die Lovestory weiter.

Eigentlich wollte die Mutter eines Sohnes nie mit so intimen Details an die Öffentlichkeit gehen: "Ich wollte unsere Beziehung immer privat halten, weil ich wollte, dass sie nur uns gehört und ich wollte kein Teil dieser verrückten Welt sein."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / terezakacerova Avicii und Freundin Tereza

Anzeige

Kevin Winter/Getty Images Avicii

Anzeige

Instagram / terezakacerova Tereza Kačerová mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de