Avicii (✝28) alias Tim Bergling hatte noch so viel vor. Am vergangenen Freitag verstarb der Star-DJ völlig überraschend in der Nähe der omanischen Stadt Muskat – im Alter von gerade einmal 28 Jahren. Auch wenn die Todesursache bislang noch geheim ist, vermuten Fans nach einem Statement seiner Familie und Zeilen wie "Er konnte so nicht weiterleben", dass sich der Ausnahmekünstler selbst das Leben genommen haben könnte. Dabei war der Schwede heimlich glücklich vergeben und plante sogar, eine Familie zu gründen. In ihrem rührenden Abschiedsbrief offenbarte seine Freundin jetzt, was für Papaqualitäten in ihm steckten.

Das dürfte selbst eingefleischte Avicii-Fans überrascht haben. In den letzten Jahren vor seinem Tod war der DJ vergeben und plante offenbar, mit seiner Liebsten gemeinsam in die Zukunft zu starten. Das tschechische Model Tereza Kačerová, seine langjährige Freundin, nahm in einem seitenlangen Brief auf ihrem Instagram-Profil Abschied und offenbarte in den Zeilen, was für ein grandioser Ziehvater der 28-Jährige für ihren kleinen Sohn Luka gewesen war: "Ich werde es vermissen, deine Liebe für Luka zu sehen – sei es, dass du mit ihm und seinen dreckigen Kuscheltieren eine Stunde lang im Pool fangen spielst, Videos von ihm machst und sie in deinem Luka-Ordner speicherst oder mit neuen Schuhen nach Hause kommst, die du für ihn gekauft hast." Neben dem Windelnwechseln habe sie ihm während der gemeinsamen Zeit sogar beibringen können, ihrem Spross Bücher auf Tschechisch vorzulesen.

Eine Reihe von Fotos, die Tim und Luka kuschelnd zeigen, beweisen: Die zwei hatten eine besonders innige Verbindung. Für den Zweijährigen dürfte der Verlust seines Ziehvaters deshalb besonders schlimm sein, wie die Blondine auch in ihrem Posting untermauerte: "Ich habe dir immer gesagt, dass sich Luka nie an ein Leben ohne dich erinnern kann. Jetzt hoffe ich, dass er sich an sein Leben mit dir erinnert. Ich bin da, um ihn daran zu erinnern."

Instagram / terezakacerova Terezas Sohn Luka, Avicii und Tereza Kačerová

Anzeige

Instagram / terezakacerova Avicii und der kleine Luka

Anzeige

Instagram / terezakacerova Avicii mit Freundin Tereza Kačerová und ihrem Sohn Luka

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de