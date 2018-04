Diese süßen News vertreiben doch beinahe alle negativen Schlagzeilen des vergangenen Jahres! Mike Sorrentino (36) hatte zuletzt immer wieder mit den üblen Verhandlungen wegen Betrugs gegen ihn auf sich aufmerksam gemacht. Der Jersey Shore-Star soll vor Jahren Steuern im Wert von knapp 10.000 Dollar hinterzogen haben – kürzlich erst hieß es, "The Situation" müsse deswegen bis zu fünf Jahre in den Knast. Statt hinter Gitter verschlägt es den Show-Proll nun aber vor den Traualtar: Mike und seine Langzeit-Liebe Lauren Pesce haben sich verlobt!

Wie die neuesten Instagram-Posts der Turteltauben jetzt zeigen, läuten schon bald die Hochzeitsglocken! Überglücklich und mit einem dicken Klunker am Finger strahlt die Blondine neben ihrem Schatz in die Kamera. Der Antrag verlief für den 36-Jährigen in ganz besonderer Kulisse: Während der "Jersey Shore"-Reunion ging der TV-Feierer vor seiner Angebeteten auf die Knie. "Ich habe immer davon geträumt, sie während der Sendung zu fragen, der Show, die mich der Welt vorgestellt hat. Ich lebe jetzt den Traum und bin mit meiner College-Liebe verlobt, meiner besten Freundin in der größten Reality-Show des Landes! Wir sind so stolz, unsere Geschichte zu zeigen!", erklärte Mike US Weekly.

Schon vor mehreren Jahren hatte es erstmals Gerüchte gegeben, der New Yorker und seine Flamme hätten sich verlobt: 2014 sagte Mike einen Termin vor Gericht ab, weil er "mit seiner Verlobten" an einem Fernsehprojekt teilnehmen müsse. Daraufhin folgten in den sozialen Netzwerken Glückwunschbekundungen. Überrascht euch die wirkliche und romantische TV-Verlobung der beiden? Stimmt unten ab!

Instagram / lauren_pesce Lauren Pesce, Verlobte von Mike "The Situation" Sorrentino

Instagram / lauren_pesce Mike Sorrentino und Lauren Pesce

Andrew H. Walker / Getty Images Mike Sorrentino, ehemaliger "Jersey Shore"-Darsteller

