Sie feiert heute einen runden Geburtstag! Verona Pooth (50) wird 50 Jahre alt und kann auf eine lange und steile Karriere zurückblicken. Seit mehr als 20 Jahren ist Verona aus der deutschen Fernsehlandschaft ist nicht mehr wegzudenken. Als Erotik-Moderatorin stieg sie ins TV-Geschäft ein, wurde schließlich ein gefeiertes Werbegesicht und ist heute eine erfolgreiche Unternehmerin. Doch nicht nur beruflich, auch optisch veränderte sich die dunkelhaarige Schönheit: SO sah Verona in den 90er Jahren als Fräulein Feldbusch aus!

Mitte der 90er Jahre – kurz nach ihrem nationalen Durchbruch – fielen Veronas Outfits immer etwas knapper aus als heute. Vor allem in der Fernsehsendung "Peep!" sorgte das TV-Sternchen mit ihren Looks regelmäßig bei den männlichen Zuschauern für Schnappatmung. Die damals 28-Jährige konnte es sich allerdings auch leisten, die kurzen Fummel zu tragen. Denn nur drei Jahre zuvor war sie zur Miss Germany 1993 gewählt worden – und deswegen natürlich perfekt in Shape!

Auch wenn die Styles der Werbe-Ikone heute nicht mehr ganz so quirlig und verspielt daher kommen: Auf dem roten Teppich ist Verona immer ein absoluter Hingucker! Und auch an ihrer Disziplin, den eigenen Körper in Bestform zu halten, scheint sich in den vergangenen 20 Jahren nichts verändert zu haben. Erst vor wenigen Wochen präsentierte die Zweifach-Mama ihre gestählten Kurven in einem knappen Bikini!

MEYER,THOMAS / ActionPress Verona Pooth bei "Peep!"

SEIDENABEL,HANS / ActionPress Verona Pooth bei der Miss Germany-Wahl 1989

Becher/WENN.com Verona Pooth bei der Goldenen Kamera 2018

