Erwartet Blac Chyna (29) etwa ihr drittes Kind? Die neue Beziehung des Models allein sorgt bereits für eine Menge Schlagzeilen. Immerhin datet die ehemalige Stripperin mit ihrem Toyboy YBN Almighty Jay einen elf Jahre jüngeren. Nun soll die Reality-Darstellerin aber auch noch ein Kind von ihrem 18-jährigen Lover erwarten. Blac selbst schweigt bisher noch eisern zu den Schwangergerüchten. Aber ein Sprecher der Unternehmerin hat sich jetzt zu Wort gemeldet!

Auf die Frage nach Blacs Baby-News antwortete ihr Manager eher ausweichend. "Ich habe keine Ahnung. Ich kümmere mich nur um die öffentlichen Auftritte und kommentiere nie das Privatleben meiner Klienten", meinte er zu dem Onlineportal Page Six. Zwar keine Bestätigung, aber wie ein Dementi klingt das ja nun auch nicht. Auch der angebliche Kindsvater selbst hat die Gerüchte um Nachwuchs bereits ordentlich angeheizt. In dem Podcast No Jumper erzählte er noch im März, dass Blac und er keine Verhütungsmittel benutzen: "Ich würde sowieso mit keiner schlafen, die ich nicht auch schwängern würde."

Die 29-Jährige hat bereits zwei Kinder. Einmal Sohnemann King Cairo (5) mit Rapper Tyga (28) und dann noch Töchterchen Dream (1), mit deren Vater Rob Kardashian (31) sie sich schon seit Monaten einen erbitterten Rosenkrieg liefert. Aktuell soll sogar das Sorgerecht für die Kleine auf der Kippe stehen.

T.Maidana / Splash News Blac Chyna und YBN Almighty Jay

Romain Maurice / Splash News Blac Chyna bei einem Event in Miami Beach

Snapchat / blacchynala King Cairo, Dream und Blac Chyna

