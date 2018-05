Aufregung pur unter den Kandidatinnen von Germany's next Topmodel! In der 13. Episode des beliebten Castingformats sollen sich die Girls einer besonderen Herausforderung stellen: Sie müssen, als Meerjungfrau verkleidet, unter Wasser mit Haien shooten. Eine Aufgabe, vor der sich besonders Model Klaudia Giez (21) fürchtet. Am Ende der Folge setzt Jurychefin Heidi Klum (44) aber noch einen drauf in Sachen Panik: Sie schickt gleich mehrere Models ins gefürchtete Shoot-Out – und das aus einem bestimmtem Grund!

In der kommenden Folge dreht sich alles um das Element Wasser. Nach dem feuchten Foto-Shoot müssen die Mädels sich auf einem glitschigen Catwalk beweisen und werden dabei auch selbst ganz nass. Als hätten die Mädchen damit nicht schon genug durchgemacht, verkündet Heidi kurz vor der finalen Entscheidung noch eine Hiobsbotschaft: "Alle Mädchen, die noch keinen Job hatten, stehen nächste Woche im Shoot-Out!"

Von den acht übrig gebliebenen Kandidatinnen haben nur Klaudia, Sara (24) und Jennifer (23) noch keinen Kunden von sich überzeugen können. Bleibt abzuwarten, ob Heidi eine von ihnen noch während der Entscheidungsnacht der 13. Episode nach Hause schickt oder tatsächlich drei Models im Battle in Folge 14 gegeneinander kämpfen müssen.

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Klaudia Giez, bekannt durch "Germany's next Topmodel"

Instagram / _saraslife_ Sara Leutenegger in Zürich

Instagram / jennifer.topmodel.2018 Jennifer, GNTM-Kandidatin

