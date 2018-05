Kreative Geburtstags-Grüße von Daniela Katzenberger (31) an Costa Cordalis (74). Die Katze liebt es, zu Reinem – das hat sie erstmals am zweiten Ehrentag von Töchterchen Sophia (2) bewiesen. Spätestens nach ihrem eigenen B-Day-Post zum 31. im Oktober vergangenen Jahres, war den Fans dann aber klar: In Dani steckt echtes Talent! Zum 74. Ehrentag widmet sie ihrem Schwiegerpapa Costa jetzt ein emotionales Geburtstags-Gedicht.

Auf Instagram veröffentlichte sie die persönlichen Zeilen und wünscht Costa damit nicht nur alles Gute für das weitere Lebensjahr – besonders mit einem Satz macht sie ihm auch ein ganz besonderes Kompliment. Nach einer kurzen lyrischen Reise durch Costas bisheriges Leben schreibt Daniela: "Es klingt so extrem mütterlich, aber du wirst es mir verzeihn'. Du hast in deinem Leben so viel erreicht und kannst mega stolz auf dich sein. Bist nicht nur mein Schwiegervater oder der Vater meines Mannes, sondern auch der beste Opa der Welt und Sophias absoluter Held."

Tatsächlich haben der Katzenspross und sein Opa ein ganz besonders Verhältnis zueinander. Egal ob beim Verkleiden oder beim gemeinsamen Musizieren – Costa und Sophia sind ein eingespieltes Team. Für so viel familiäre Liebe wollte Daniela mit diesem Post pünktlich zum Geburtstag einfach mal danke sagen.

