Daniela Katzenberger (31) schwelgt in Schulerinnerungen! Eigentlich ist das TV-Gesicht bekannt dafür, auf ihren Social-Media-Kanälen mit viel Humor und Selbstironie über ihr Leben zu sprechen. Früher soll die Reality-TV-Darstellerin hingegen noch vergleichsweise schüchtern und zurückhaltend gewesen sein. Das bestätigte sie jetzt auch in ihrem aktuellen Post: Gemessen an der ehemaligen Sitzordnung im Bus hätte sich Dani als Jugendliche auf der Coolness-Skala eher mittig eingeteilt!

"Sitze das erste Mal in meinem Leben ganz hinten in einem Bus – wie früher die 'coolen' Kids im Schulbus!", kommentierte sie das Instagram-Foto, das sie im öffentlichen Nahverkehr zeigt. Eine komische Grimasse konnte sich die Katze dabei einfach nicht verkneifen. Als die Blondine noch die Schulbank drückte, hätten die "Streber" immer vorne gesessen, erzählte sie ihren Followern. Sie selbst habe aber weder bei den "Coolen" noch bei den "Außenseitern" Platz genommen: "Ich hab irgendwo in der Mitte rumgestanden und an meinen braunen, kinnlangen Haaren rumgezwirbelt", erklärte die Mama von Sophia Cordalis (2) weiter.

Doch von Schüchternheit oder mangelnder Coolness gibt es heute bei der 31-Jährigen keine Spur mehr! Die selbstbewusste Kultblondine kann inzwischen nicht nur auf eine steile Fernsehkarriere zurückblicken – auch im Netz begeistert sie mit ihren humorvollen Beiträgen zahllose Fans: Allein auf ihrem Instagram-Kanal folgen ihr mittlerweile fast 980.000 Abonnenten. Hättet ihr da erwartet, dass Daniela nicht zu den beliebtesten Schülern gezählt hat? Stimmt ab.

