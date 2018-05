Am Mittwoch feierte David Beckham seinen 43. Geburtstag. Das wohl schönste Geschenk gab es zu diesem Anlass von Töchterchen Harper Seven (6). Die Kleine schrieb ihrem Vater einen megasüßen Brief, den sie ihm am Geburtstagsmorgen vorlas. Ein Video von dem putzigen Moment teilte die stolze Mama Victoria Beckham (44) auf Instagram: "Lieber Papa, alles Gute! Ich hoffe, du magst deine fantastischen Geschenke! Ich liebe dich so, so sehr!"



