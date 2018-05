Es war eine riesengroße Überraschung! Vor wenigen Wochen verkündete das Schauspielerpaar Rachel Weisz (48) und Daniel Craig (50), dass sie jeweils zum zweiten Mal Eltern werden. Die beiden Briten haben zwar bereits Kinder aus früheren Beziehungen, wollten ihre Liebe jedoch unbedingt mit einem gemeinsamen Sprössling krönen. Und obwohl es für die Oscar-Preisträgerin ihre zweite Schwangerschaft ist, verlief die bisher eher schwierig: Die ersten Monate waren für die Brünette eine Tortur.

Wie der Hollywoodstar bei seinem Besuch in der "The Late Show with Stephen Colbert" gestand, habe sie keinen einfachen Start in die etwas anderen Umstände gehabt: "Jetzt geht es mir ganz gut. Ich fühlte mich aber ungefähr vier Monate lang unwohl. Nun scheinen jedoch die positiven Seiten überhandzunehmen." Im Interview mit dem Talkmaster Stephen Colbert (53) ging es ihr sogar so gut, dass sich die "Die Mumie"-Darstellerin einen kleinen Spaß nicht verkneifen konnte. Auf ihren Baby-Bump angesprochen, antwortete sie: "Ich denke, es ist nun offensichtlich, oder? Ich darf’s ja sagen. Zu viel Pizza!"

Für das Wohl des Kindes wird nun allerdings nicht nur die 48-Jährige eine kleine Auszeit von ihrer Schauspielkarriere nehmen: Auch ihr Mann will fürs Erste kürzertreten. Deshalb werde sich vermutlich der Start des nächsten James Bond-Teils verzögern. Zuvor hatte es viele Spekulationen gegeben, ob der Blondschopf die Rolle überhaupt ein weiteres Mal spielen werde.

Dave Kotinsky/Getty Images for Montclair Film Festival Stephen Colbert und Rachel Weisz

Dave Kotinsky/Getty Images for Montclair Film Festival Stephen Colbert und Rachel Weisz beim "Montclair Film Festival 2018"

Dimitrios Kambouris/Getty Images Rachel Weisz und Daniel Craig

