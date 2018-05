Wer strahlt denn hier über beide Ohren? Iris Mareike Steen (26) hatte es in den vergangenen Wochen nicht leicht: Schon nach dem zweiten Tanz verletzte sich die GZSZ-Darstellerin bei Let's Dance am Fuß und musste in den kommenden Episoden immer wieder harte Jurykritik einstecken. Mit einem niedlichen Kinderfoto macht die Blondine jetzt aber klar: Sie trotzt den negativen Vibes mit einem Strahlen!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 26-Jährige jetzt einen knuffigen Schnappschuss aus ihrer Kindheit. Bis über beide Ohren grinsend steht Klein-Iris in einer Latzhose und beiden Händen in den Taschen da – und beweist: Ihr Lachen ist schon immer ihr Markenzeichen. "Ganz wichtig in jeder Situation: Nie die Lebensfreude verlieren!", betitelt die Schauspielerin das Bild. Mit den Hashtags "Das Leben ist schön" und "Liebe das Leben" macht sie klar: Ihrer positiven Einstellung können auch negative Kommentare oder harte Worte von Jury-Teufel Joachim Llambi (53) nichts anhaben!

Dass ihre fröhliche Art selbst die unerwartetsten Situationen überstehen kann, bewies Iris erst am vergangenen Freitag: Weil sich Oana Nechiti (30) verletzte, mussten die Hamburgerin und ihr Tanzpartner Christian Polanc (39) schon früher aufs "Let's Dance"-Parkett. Trotz eines holprigen Jives überzeugten die beiden die Zuschauer – und strahlten sich in die nächste Runde.

MG RTL D / Bernd Jaworek GZSZ-Star Iris Mareike Steen

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen, Schauspielerin

Florian Ebener / Getty Images Iris Mareike Steen und Christian Polanc in der sechsten Episode von "Let's Dance"

