Jetzt gibt es noch etwas zu gucken! Derzeit dürfen eingefleischte Fans des Reality-Formats Jersey Shore sich endlich über eine Fortsetzung freuen. Seit dem 5. April werden die neuen Folgen im US-Fernsehen ausgestrahlt. Auch mit von der Partie: Ronnie Ortiz-Magro (32), der vor Kurzem Vater einer Tochter geworden ist. Jetzt bekamen auch die Fans sein kleines Mädchen zum ersten Mal zu Gesicht.

Auf Instagram teilte Mama Jen Harley am Mittwoch einen zuckersüßen Schnappschuss des Wonneproppens. "Mein Baby-Girl ist heute genau einen Monat alt. Eine Tochter zu haben, ist so ein wundervolles Gefühl, verändert deinen Blick aufs Leben und welche Art von Mensch du sein willst. Ich liebe dieses Mädchen mehr als alles andere und möchte ihr einfach nur eine bestmögliche Mutter sein", schrieb sie in ihrem Post. Papa Ronnie erwähnt sie dabei allerdings mit keinem Wort – und das leider aus einem traurigen Grund.

Vor wenigen Tagen kam es zwischen dem Paar zu einem heftigen Beziehungsstreit, der nicht nur tief unter die Gürtellinie ging, sondern auch noch via Instagram-Story dokumentiert wurde. Ronnie beschuldigte Jen, ihm in der Vergangenheit mehrfach fremd gegangen zu sein und bezeichnete sie als "wertlosen Sperma-Mülleimer". Jen hingegen warf Ronnie vor, sie bei den Dreharbeiten der "Jersey Shore"-Fortsetzung betrogen zu haben – während sie schwanger zu Hause saß. Da bekommen selbst solche schönen Babyfotos einen ziemlich faden Beigeschmack.

Instagram / tater_tot_kitty Jen Harley und Ronnie Ortiz-Magro

tt_kittymeow/Instagram Ronnie Ortiz-Magros Tochter, Mai 2018

AM/Splash News Ronnie und Pauly D von "Jersey Shore"

