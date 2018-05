Was für ein besonderer Moment! Vor knapp einem Jahr war Brooklyn Beckham (19) von Zuhause ausgezogen, um seine Karriere in New York zu starten. Für den 43. Geburtstag seines Papas David (43) ließ der Kickerspross sich aber etwas Besonderes einfallen: Der 19-Jährige jettete aus dem Big Apple zu seinen Liebsten – und überraschte seinen Vater an seinem Ehrentag! Der verdutzte Hottie konnte sein Glück kaum fassen. "Was machst du hier?", fragt der Brite den Tränen nahe in einem von Ehefrau Victoria (44) veröffentlichtem Instagram-Clip.



