Endlich ist Sarah Lombardis (25) neues, deutschsprachiges Album auf dem Markt! Nur einen Tag vor der Veröffentlichung schreitet sie über den roten Teppich der ABOUT YOU Awards. Die Sängerin verrät Promiflash, ob ihr die Nerven flattern: "Ich bin richtig nervös. Also ich freue mich, dass es endlich… Das ist wie so ein Knoten, der endlich platzt, weil wir schon so lange darauf warten."



