Am Samstag ist der große Augenblick gekommen. Die vier Finalisten Janina El Arguioui (30), Marie Wegener (16), Michael Rauscher (20) und Michel Truog (26) kämpfen um den Titel "Deutschlands Superstar 2018". Dabei gilt die stimmgewaltige Marie als Favoritin, denn sogar ihre drei Mitstreiter gehen von ihrem Sieg aus. Doch das DSDS-Küken will von dieser Rolle und dem Druck gar nichts wissen: Sie geht ganz entspannt in das Finale.

Wie die 16-Jährige im Promiflash-Interview gestand, mache sie sich keine Gedanken über eine gewisse Erwartungshaltung. Allerdings bekomme sie schon mit, dass sie als mögliche Siegerin gehandelt wird: "Das ist superschön, aber ich versuche das nicht so nah an mich heranzulassen, weil die anderen drei Finalisten sind auch supertoll." Das Finale will sie daher auch ganz ruhig angehen. "Ich persönlich mache mir da nicht so viel Druck, da man jede Woche wieder bei Null anfängt. (...) Aber ich will natürlich mein Bestes geben."

Doch auch, wenn es mit dem Gewinn der Castingshow nicht klappen sollte, hat die Blondine noch Großes vor sich. In diesem Punkt ist sich ihre Konkurrentin Janina sicher: "Wenn Marie die richtigen Leute, sprich ihre Familie, an ihrer Seite hat, das ist ganz wichtig, die sie immer wieder zurück auf den Boden holen, dann bin ich mir wirklich sicher, dass ihr eine große Karriere blüht", verriet die 30-Jährige im Interview.

