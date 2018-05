Heute kann nichts schief gehen! In diesem Moment haben die Let's Dance-Fans wohl die Luft angehalten: In der vergangenen Woche verletzte sich Profitänzerin Oana Nechiti (30) vor der Performance. Die Folge: Der Rotschopf geriet in Panik, litt unter akuter Atemnot und konnte nicht tanzen! Stattdessen brachte Marta Arndt (28) den Auftritt mit Bela Klentze (29) über die Bühne. Das wird dem Paar wohl nicht noch einmal passieren: Oana verriet jetzt, dass sie bestens für die kommende Show vorbereitet ist!

Mit Guten Morgen Deutschland plauderten Bela und Oana über den aktuellen Verletzungszustand – und gaben dabei absolute Entwarnung. Die 30-Jährige hat sich ordentlich geschont und in der vergangenen Woche alle Gesundheitsregister gezogen: "Ich gehe regelmäßig zum Physiotherapeuten, bin immer noch getaped und habe Wärmepflaster. Ich trage meinen Mantel, damit ich keinen Zug kriege oder so", verriet der Parkettprofi. Und dann wäre da ja auch noch ihr hilfsbereiter Promikandidat! "Ich passe auf sie auf", versprach der Unter uns-Schauspieler.

Etwas Positives hatte die Sache aber auch: Schocken kann diese beiden wohl nichts mehr so schnell! Oana teilte vor Kurzem auf Instagram mit: "Jetzt kann die Staffel für uns richtig beginnen! Jetzt wird der Turbogang eingeschaltet!"

Instagram / oana_nechiti Bela Klentze und Oana Nechiti

Florian Ebener/Getty Images Oana Nechiti in der sechsten "Let's Dance"-Show 2018

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti und Bela Klentze, "Let's Dance"-Tanzpaar 2018

