Was geht denn da bei Bachelorette-Hottie David Friedrich (28) und GNTM-Beauty Zoe Saip? Vor Kurzem sorgte der Eskimo Callboy-Drummer noch für Schlagzeilen, weil er mit einer unbekannten Schönheit einen Traumurlaub auf den Malediven verbracht hatte. Doch jetzt zeigte sich der tätowierte Beau mit einer anderen Lady! Zusammen mit seinem Kumpel Kamil Golik saß David mit dem Nachwuchsmodel Zoe in einer schicken Limousine!

Waren die beiden etwa auf dem Weg zu einem romantischen Date? In seiner Instagram-Story teilte David einen kurzen Clip aus dem Wagen. Fröhlich alberte der Ex von Jessica Paszka (28) mit seinem Freund und der österreichischen Blondine herum: "Ich bin angekommen und sitze mit dem Kamil im Auto. Und da ist auch noch die Zoe!" Ihr Gesicht wollte das freche TV-Sternchen nicht in die Kamera halten, drehte sich immer wieder weg.

Um ein privates Treffen der beiden TV-Häschen handelte es sich aber offenbar nicht. Wie Hunderte andere Social-Influencer machten sich David und Zoe am gestrigen Donnerstag auf den Weg zu den ABOUT YOU Awards in München. Anscheinend wurden der Schlagzeuger und die Wienerin einfach nur mit demselben Shuttle abgeholt.

Instagram / _david.friedrich_ Zoe Saip im ABOUT YOU-Shuttle

Instagram / _david.friedrich_ David Friedrich im ABOUT YOU-Shuttle

Instagram / _david.friedrich_ David Friedrich

