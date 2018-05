The Weeknd (28) im Dating-Zirkus! Der Rapper machte in den letzten Wochen mit seinem Liebesleben Schlagzeilen. Nach seiner Trennung von Pop-Star Selena Gomez (25) im Oktober soll sich der "Starboy"-Interpret auf dem Musikfestival Coachella vor Kurzem mit zwei Mädels vergnügt haben! Während sich das angebliche Zungenspektakel mit seiner Ex Bella Hadid (21) als Falschmeldung herausstellte, zeigt sich der R'n'B-Künstler nun öfter mit seiner Festivaleroberung Chantel Jeffries (24). Doch ist die Turtelphase der beiden schon vorbei? The Weeknd wurde auf aktuellen Paparazziaufnahmen beim Flirt mit einer Anderen erwischt!

Der 28-Jährige wurde vor wenigen Tagen dabei gesichtet, wie er das Sunset Tower Hotel in Hollywood mit einer geheimnisvollen Frau verlassen hat. Die Brünette war wie der Musiker in ein legeres Outfit gekleidet. Richtig flirty aufgelegt sollen der Rap-Star und die Unbekannte miteinander getuschelt haben, bevor sie gemeinsam in ein Taxi gestiegen sind, wie Daily Mail berichtete. Ob sich The Weeknd etwa mit der mysteriösen Frau schon wieder eine neue Liebe angelacht hat?

Abel Tesfaye, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, legt sich momentan, was Frauen anbelangt, nicht wirklich fest. Wie ein Insider TMZ verraten hat, soll der Beau sein Single-Leben in vollen Zügen genießen – und sich gerne auf den einen oder anderen Flirt einlassen, ohne ernsthafte Absichten zu hegen.

Instagram / chanteljeffries Chantel Jeffries

Instagram / theweeknd The Weeknd, Sänger

Theo Wargo/Getty Images for iHeartMedia The Weeknd bei der "Powerhouse 2017"-Show

