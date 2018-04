Vergangenes Wochenende begann in Kalifornien das berühmte Coachella-Festival, bei dem sich nicht nur bekannte Musiker, sondern auch Hollywood- und Social-Media-Stars treffen. Der R'n'B-Künstler The Weeknd (28) wollte sich das jährliche Spektakel ebenfalls nicht entgegengehen lassen. Der Sänger soll bei dem Festival viel Spaß gehabt haben, sogar eine wilde Knutscherei mit Ex Bella Hadid (21) wurde ihm nachgesagt. Trotz der wilden Spekulationen über eine Liebes-Reunion ist der der "Love Me Harder"-Interpret Single!

Wie das US-Nachrichtenportal TMZ von Insidern aus dem Umfeld des 27-Jährigen erfuhr, sei The Weeknd gerade nicht in einer festen Beziehung. Abel Tesfaye, wie der Kanadier mit bürgerlichem Namen heißt, hat es zwar mit einigen hotten Girls ordentlich krachen lassen – unter anderem wurde er knutschend mit dem mit dem hübschen Model Chantel Jeffries (24) gesehen. Aus keiner der Flirtereien habe sich aber etwas Ernstes ergeben.

Vielleicht will sich The Weeknd nach der Trennung von Selena Gomez (25) nicht so schnell auf eine neue Liebe einlassen. Seine Performance auf dem Coachella deutete zumindest auf Herzschmerz hin. Während er den seiner Ex gewidmeten Song "Call Out My Name" sang, verschlug es ihm mehrfach die Stimme – sogar einige Tränen kullerten über seine Wangen.

Instagram / shaniatwain Shania Twain mit Quavo, Nicki Minaj, The Weeknd und Nav auf dem Coachella-Festival 2018

Theo Wargo/Getty Images for iHeartMedia The Weeknd bei der "Powerhouse 2017"-Show

Kevin Winter / Getty Images The Weeknd beim Coachella 2018

