Let's Dance-Aus wegen Llambis Kritik? Roman Lochmann (18) musste nach wochenlangem Kämpfen am Freitag die TV-Show verlassen. Für so einige der Tanzpaare hagelte es an jenem Abend Kritik von den Juroren Jorge Gonzalez (50), Motsi Mabuse (37) und Joachim Llambi (53). Iris Mareike Steen (26) verweigerte Letzterer sogar das komplette Urteil, da er mit ihrem Weiterkommen in den letzten Episoden bereits nicht einverstanden gewesen sei. Auch Roman musste sich von dem ehemaligen Profi-Tänzer einiges anhören – vielleicht war das auch der Grund für seinen Exit?

"Ja, ich halte Herrn Llambis Urteil auf jeden Fall für mit ausschlaggebend für unser Aus. Ich möchte kein schlechter Verlierer sein, aber [...] diese Kritik ist eins der Dinge, die wir nicht nachvollziehen können", erklärte der YouTuber Promiflash nach der Sendung. Direkt nach der Entscheidung zeigte sich der 18-Jährige sehr niedergeschlagen und musste von seinen Kollegen getröstet werden. Für seine Partnerin Katja Kalugina (25) war das Aus ebenfalls ein herber Schlag, sie verdrückte sogar einige Tränchen im Studio.

Tatsächlich kann auch sie die Kritik von Joachim Llambi nicht komplett nachvollziehen. So erklärte das Jury-Mitglied nämlich, er habe kaum Entwicklung in den letzten Tänzen gesehen und damit sei Katja nicht einverstanden: "Es tut mir einfach wirklich leid, besonders für Roman, weil ich weiß, dass es teilweise sehr unverdiente Worte waren. [...] Ich würde mich am liebsten wie eine Löwin davor schmeißen und sagen 'Nein, nimm dir das nicht zu Herzen. Das ist nicht wahr!'"

