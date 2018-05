Am 19. Mai ist es endlich so weit. Prinz Harry (33) und seine Meghan Markle (36) werden sich in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor das Jawort geben. Zwar ist die Gästeliste der Trauung nicht offiziell verkündet, doch soll es sich dabei um enge Freunde und Familie des Paares handeln. Auch Harrys verstorbene Mutter Prinzessin Diana (✝36) wird eine Rolle bei der Hochzeit spielen: Ihre Geschwister werden stellvertretend für sie dabei sein.

Wie der Kensington Palace in einer Pressemitteilung verkündete, wolle der Prinz neben seiner Großmutter Queen Elizabeth II. (92), Vater Prinz Charles (69) und Bruder Prinz William (35) auch seine Mutter in die Zeremonie involvieren. Deshalb werden Dianas drei Geschwister, Charles Spencer (53), Lady Sarah McCorquodale (63) und Lady Jane Fellowes (61), an der Hochzeit teilnehmen. "Prinz Harry und Miss Markle fühlen sich geehrt, dass Lady Jane ihre Familie repräsentieren wird und dabei helfen wird, der verstorbenen Prinzessin an ihrem Hochzeitstag zu gedenken", hieß es in dem Statement.

Aber auch Meghans Familie wird bei der Trauung anwesend sein. Lange wurde darüber spekuliert, ob Thomas Markle Sr. und Doria Ragland an der Hochzeit teilnehmen. Doch jetzt bestätigte der Palast ebenfalls ihre Anwesenheit und verriet auch, dass die Amerikanerin von ihrem Vater zum Altar geführt werden wird.

Jacques Demarthon / Getty Images Prinzessin Diana 1992 in Liverpool

ARTHUR EDWARDS/AFP/Getty Images Sir William Fellowes Lady Jane Fellowes, Charles Spencer, Lady Spencer und Lady Sarah Macorquadale

Tim Stewart / Splash Meghan und Thomas Markle Sr.

