Ist das das Versöhnungsindiz? Khloe Kardashian (33) durchlebt momentan ein absolutes Wechselbad der Gefühle: Die Unternehmerin wurde vor wenigen Wochen zum ersten Mal Mutter ihrer kleinen Tochter True Thompson. Die absolute Ekstase über die Geburt ihres kleinen Schatzes wurde durch die Offenbarung eines heftigen Skandals überschattet: Ihr Baby-Daddy Tristan Thompson (27) soll sie während der Schwangerschaft mit mehreren Frauen betrogen haben. Seitdem überschlagen sich die Trennungsgerüchte des Paares – doch anscheinend haben sich die betrogene Neu-Mami und der NBA-Star wieder zusammengerauft!

Denn der Basketballspieler soll wieder mit seiner Freundin und dem Neugeborenen in ihrem Haus in Cleveland wohnen, wie People von einem Insider wissen will. Zuvor habe der Sportler lediglich tagsüber seine Tochter in der Villa besucht – aber nicht dort genächtigt. Khloe scheint sich zudem mit der Situation arrangiert zu haben: "Khloe scheint glücklich zu sein. Sie liebt es, eine Mama zu sein. Sie fokussiert sich darauf, ihre Familie zusammenzuhalten. Sie scheint sich mit Tristan wieder zu verstehen – es gibt keine Gespräche über eine Trennung."

Khloe soll einen starken Willen aufbringen, um sich ihren Wunsch von der heilen Familie zu erhalten: "Wenn sie will, dass etwas funktioniert, wird sie es zum Laufen bringen!" Obwohl der Kardashian-Clan nicht daran glaubt, dass sich Tristan ändern kann, soll die Blondine davon überzeugt sein, dass auch das Sport-Ass seine Familie zusammenhalten will.

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian an seinem Geburtstag

Anzeige

Cassidy Sparrow/Getty Images for Remy Martin Tristan Thompson in Los Angeles, Kalifornien

Anzeige

Khloe Kardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de