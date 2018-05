Die siebte Liveshow von Let's Dance hielt am Freitagabend nicht nur aufregende Einzeltänze bereit, sondern überraschte die Zuschauer auch mit extralangen Teamtänzen. Die bisher punktestärksten Kandidaten der Staffel, Thomas Hermanns (55) und Julia Dietze (37), durften als Teamchefs nacheinander aus ihren Mitstreitern auswählen. "Team Surprise" zog mit seinem französischen Tanzmedley allerdings den Kürzeren: Chefin Julia und Tanzpartner Massimo Sinató (37) kostete das wertvolle Punkte in der Gesamtwertung – sie mussten deshalb sogar zittern! Bereut die Blondine, Iris Mareike Steen (26), Roman Lochmann (18) und Ingolf Lück (60) gewählt zu haben?

Im Interview mit Promiflash verriet die Schauspielerin kurz nach der Entscheidung: Sie und Massimo seien durch die Bewertung des Teamtanzes zwar vom zweiten auf den vierten Platz gerutscht – sie würde sich aber immer wieder für ihre Kollegen entscheiden: "Ich habe bei dem Teamtanz nach meinem Herzen entschieden und die Menschen ausgewählt, die sehr warmherzig sind." Dass sie es ihren Teammitgliedern folglich gleichtun und zittern musste, nehme sie gelassen. "Nun standen wir eben auch in dem besagten Rotlicht", erklärte Julia.

Obwohl die Zuschauer für Julia dieses Mal nicht so kräftig in die Tasten hauten – ihre Chancen auf den Einzug ins Finale stehen noch immer gut. Immerhin hat sie Jury-Oberhaupt Joachim Llambi (53) auf ihrer Seite und der zückte für ihren Jive zu "Do You Love Me" stolze neun Punkte. Mit dieser Wertung übertraf er sogar seine beiden Kollegen Motsi Mabuse (37) und Jorge Gonzalez (50) um jeweils einen Punkt.

Michael Gottschalk/GettyImages Die "Let's Dance"-Kandidaten bei der Entscheidung in der siebten Liveshow

Michael Gottschalk/Getty Images "Let's Dance"-Kandidaten beim Team-Tanz in Show sieben

MG RTL D/ Guido Engels Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

