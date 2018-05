Kommenden Donnerstag erwartet die Zuschauer viel Glitzer und Glamour! Die Germany's next Topmodel-Mädels werden sich verwandeln wie nie zuvor. Denn sie werden von Kopf bis Fuß wie pompöse Dragqueens hergerichtet. Damit sind die Girls aber nicht die Einzigen, die so auffällig gestylt werden, es gibt große Glitter-Konkurrenz: Die Kandidatinnen werden gemeinsam mit echten Dragqueens eine Performance auf der Bühne abliefern.

Jurorin Heidi Klum (44) freut sich ganz besonders auf die Show, die sie zu sehen bekommt, wie sie Prosieben verrät: "Das wird heute 'ne megacoole Performance." Auch die Teilnehmerinnen finden die Verwandlung klasse: "Ich erkenne mich hier ehrlich gesagt gar nicht wieder mit dieser Perücke und Schminke. Aber es ist cool, ich bin jetzt eine andere Person", so Kandidatin Julianna. Die Folge wird auf jeden Fall bunt: Den "Meeedchen" werden gefärbte Perücken aufgesetzt und an keinem Outfit wird mit Glitzer gespart. Auffällig wird auch das Make-up der Models – ganz im Dragqueen-Style wird es stark geschminkte Augen und Lippen geben.

Auch Pia (22) ist als Dragqueen unter ihrer Schminke kaum noch zu erkennen: "Also ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich eher Ursula aus Arielle bin oder Brigitte Nielsen in den Achtzigerjahren." Vor Konkurrenz müssen sich die Models aber nicht fürchten: Die Dragqueens, die zu Gast in der kommenden Folge sind, sollen die Girls bei ihrer Show unterstützen.

