Was für ein schöner Start ins neue Lebensjahr! Seit einigen Wochen sind Chiara Ferragni (31) und Fedez (28) stolze Eltern von Leone. Am 20. März erblickte ihr Sohnemann das Licht der Welt und stellte das Leben des Power-Couples auf den Kopf. Der Knirps ist nun immer dabei – auch bei Chiaras 31. B-Day. Zusammen mit ihrem Verlobten und dem Baby feierte die Mode-Bloggerin eine kleine Sause!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Italienerin einen niedlichen Family-Schnappschuss zu ihrem Ehrentag. Darauf posiert sie mit ihrem Bald-Gatten, ihrem Söhnchen und einer fetten Schokoladentorte. "Es ist mein Geburtstag und ich werde ihn mit meiner wunderschönen Familie feiern, umgeben von eurer Liebe und Unterstützung", richtet die 31-Jährige liebe Worte an ihre Community. Auch der Neu-Papi gratuliert der Mutter seines Kindes via Social Media: "Herzlichen Glückwunsch an die schönste Mama der Welt!"

Mittlerweile stiehlt Leone der erfolgreichen Mode-Influencerin das eine oder andere Mal die Show. Der Mini-Prinz hat die Fans der Netzberühmtheit zum Beispiel schon in einem Smoking oder mit niedlichen Grimassen verzaubert. Wie findet ihr es, dass Chiara ihren Junior so oft im Internet präsentiert? Stimmt ab!

Instagram / fedez Chiara Ferragni, Leone und Fedez

Instagram / fedez Fedez und Chiara Ferragni mit Söhnchen Leone

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni mit ihrem Sohn

