Als die verschollene Schwester von Paul (Niklas Osterloh, 29) tauchte Miriam (Luisa Wietzorek, 28) vor einigen Wochen im GZSZ-Kiez auf und stellte die Welt des Handwerkers auf den Kopf! Doch vor Kurzem kam raus: Die schöne Brünette ist eine Betrügerin und wollte aus der dramatischen Familiengeschichte Profit schlagen – sie veröffentlichte einen Roman mit allen herzzerreißenden Details. Klar – Paul ist auf seine angebliche Schwester gar nicht mehr gut zu sprechen und will sie am liebsten aus seinem Leben verbannen! Aber wie lange flimmert die Schauspielerin noch über den TV-Bildschirm? Im Promiflash-Interview hat Luisa genau das verraten!

"Ich sag nur, erst mal bin ich angekündigt als eine Gastrolle und den Rest muss man dann natürlich schauen", sagte Luisa gegenüber Promiflash. Ein längerer Auftritt ist bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" also eigentlich nicht geplant. Aber: "Wie sich das entwickelt, weiß man natürlich nie", plauderte die Schauspielerin im Hinblick auf ihre Soap-Karriere aus. Luisa wäre damit auch nicht die Erste, die doch noch eine feste Rolle im Hauptcast ergattert. Gamze Senol verkörpert die toughe Business-Lady Shirin und bleibt GZSZ auch länger erhalten, als ursprünglich geplant: "Anscheinend kam die Rolle so gut an und hat die Leute bewegt, dass man sie länger da haben kann und jetzt bin ich erst mal langfristig da", erzählte sie.

Und wer hätte DAS gedacht? Auch die Rolle der Katrin Flemming (Ulrike Frank, 49) wurde von den GZSZ-Machern vor 15 Jahren lediglich als Gastrolle für vier Monate geschrieben! "Weil das eben so gut funktioniert hat, wurde dann ein festes Engagement daraus und dass es jetzt 15 Jahre geworden sind, zeigt eigentlich, dass diese Rolle sehr viel hergibt", verriet Ulrike Promiflash. Vielleicht hat Luisa ja genauso viel Glück? Würdet ihr euch wünschen, dass Miriam weiterhin bei GZSZ bleibt? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!

MG RTL D / Rolf Baumgartner Miriam (Luisa Wietzorek) und Paul (Niklas Osterloh) bei GZSZ

MG RTL D Gamze Senol spielt Shirin Akinci bei GZSZ

MG RTL D / Bernd Jaworek GZSZ-Star Ulrike Frank

