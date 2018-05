Es ist tatsächlich Gewissheit. Die Beziehung von Bachelor Daniel Völz (33) und Kristina Yantsen gehört nach nur wenigen Monaten der Vergangenheit an. Obwohl beide in der begehrten Kuppelshow die große Liebe suchten, standen letztendlich doch nicht alle Zeichen auf Happy End. Schon kurz nach dem großen Finale brodelte die Gerüchteküche um eine PR-Liebe. Kein Wunder, dass viele behaupten, sie hätten die kürzliche Trennung kommen sehen. Nun meldete sich Ex-Bachelor-Kandidatin Angelina Heger (26) zu Wort – allerdings richtete sie ihre Kommentare nicht an das "zerbrochene Pärchen", sondern an dessen Hater.

Bei den ABOUT YOU Awards 2018 vergangene Woche verriet sie im Interview mit Promiflash, wieso sie dem Statement-Rummel um den Daniel-Kristina-Split so gar nichts abgewinnen kann: "Ich finde es immer schwierig zu sagen, ob man es kommen sehen hat. Am Ende hat jeder eine große Klappe und behauptet: 'Ja, war doch klar.' Finde ich ganz schwach von vielen Mädels, die da nachtreten." Ob sie damit gegen Kristinas einstige Konkurrentinnen Jessica Neufeld (23), Carina Spack und Svenja von Wrese schoss? Nur kurz nach dem öffentlichen Liebes-Aus hatten die drei Mädels betont, für sie sei das bittere Ende der jungen Bachelor-Liaison absehbar gewesen.

Obwohl zuletzt immer wieder gemunkelt wurde, Daniel habe Kristina schon während der Beziehung mit Love Island-Kandidatin Chethrin Schulze (25) betrogen, bewertete Angelina die Situation sachlich: "Es ist natürlich ein unglaublicher Druck, der auf einem lastet, wenn man eine Beziehung in der Öffentlichkeit hat. Man muss gucken, wie man da die Kurve kriegt." Daniel und Kristina sind von diesem Druck jedenfalls ein für alle Mal erlöst.

MG RTL D Kristina Yantsen und Daniel Völz im Finale von "Der Bachelor" 2018

Instagram / carina_spack Carina Spack, Bachelor-Kandidatin 2018

WENN Kristina Yantsen und Daniel Völz beim Deutschen Kosmetikpreis

