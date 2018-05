Die sonst so süße Sally fing früh an: Dass die GNTM-Kandidatin schon in jungen Jahren die Aufmerksamkeit vom anderen Geschlecht auf sich zog, ist bei ihrem Aussehen keine große Überraschung. Auch aktuell ist die hübsche 17-Jährige glücklich vergeben. Ihr Freund ist aber nicht ihre allererste romantische Begegnung, wie sie jetzt verriet: Sally bekam ihren ersten Kuss bereits in der Grundschule!

Wie es zum Kuss kam, erklärt Sally (17) im Prosieben-Interview: "Ich weiß noch, ich hab mit einem Jungen Pirat gespielt unter einer Decke und dann haben wir uns geküsst." Auch bei GNTM hat die Modelbeauty bereits bewiesen, dass in ihr eine echte Draufgängerin steckt. Egal, ob Unterwasser- und Höhenshooting oder ein Catwalk mit einer Ratte auf der Schulter: Das Nachwuchsmannequin stellt sich jeder Herausforderung. "Ich war schon in der Grundschule ein bisschen komisch drauf und bin es immer noch", begründet sie ihr offenes Wesen.

Doch wird Sallys mutige Art ausreichen, damit sie in der kommenden Folge ein Foto von Modelmama Heidi (44) bekommt? Schließlich geht es in der Castingshow jetzt in die heiße Phase – am 24. Mai ist schon das GNTM-Finale! Was meint ihr: Schafft es Sally in die große Liveshow? Stimmt ab!

Instagram / juicygaysus GNTM-Kandidatin Sally und ihr Freund Arthur

Instagram / xsxllyx Sally, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / sally.topmodel.2018 GNTM-Kandidatin Sally beim DTM-Start

