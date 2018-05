Übertrieben viel Stoff und eine extra Portion Fülle treffen offenbar gar nicht George Clooneys (57) Geschmack! Am Montag fand in New York City die alljährliche Met Gala statt. Zu diesem Anlass werfen sich die prominenten Gäste gerne in aufwendige Outfits, von denen ab und zu einige leider übers Ziel hinausschießen. In diesem Jahr zählte der US-Schauspieler den Look seiner Herzensfrau Amal (40) dazu!

Die Anwältin schritt definitiv nicht unbemerkt über die berühmten Stufen des Metropolitan Museum of Art. Ihre dunkle Satinhose peppte die Brünette mit einem schulterfreien Oberteil mit XXL-Schleppe auf. Mit der riesigen Kehrseite ihres Aufzugs konnte ihr Gatte allerdings nichts anfangen. Wie Page Six berichtet, soll der Filmstar darüber gescherzt haben, dass sich ihre gemeinsamen Zwillinge unter Amals Kleid verstecken würden. Das Designerstück von Richard Quinn entsprach wohl einfach nicht Georges (Mode-)Religion, was das Motto des Events war.

So ganz abwegig ist Georges Witz aber gar nicht gewesen. Genügend Platz für die elf Monate alten Knirpse Alexander und Ella wäre unter dem rosenbedruckten Werk bestimmt gewesen. Die Frau in Weiß nahm ihrem Begleiter die Bemerkung aber wohl kaum übel: Das Traumpaar verließ die Veranstaltung lächelnd und in süßer Umarmung.

Jamie McCarthy/Getty Images Amal Clooney, Anwältin

Jamie McCarthy/Getty Images Amal und George Clooney bei der Met Gala in New York

John Lamparski/Getty Images Amal und George Clooney in New York City

