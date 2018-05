Am Dienstag tanzt Parkettprofi Vadim Garbuzov in sein 31. Lebensjahr. Zu seinem Ehrentag hat sich seine langjährige Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (29) etwas ganz Besonderes überlegt: In einem fröhlichen Gratulations-Video auf Instagram bringt nicht nur sie ihm ein Ständchen, sondern auch die gemeinsamen Let's Dance-Kollegen. Selbst vom Jurypult wehen zu diesem Anlass nur positive Worte daher: Motsi Mabuse (37), Jorge Gonzalez (50) und selbst Jury-Brocken Joachim Llambi (53) lassen dem Birthday-Boy liebe Worte da.



