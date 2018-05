Sie sind total verliebt! Paris Hilton (37) und Chris Zylka (32) haben Anfang des Jahres ihre Verlobung bekannt gegeben. Das Glamourpärchen scheint auf Wolke sieben zu schweben: Chris sprach auf der After-Show-Party des Golden Globe ganz öffentlich darüber, warum er das It-Girl so sehr liebt und drückte seine starken Gefühle für sie aus. Auch seine Verlobte veröffentliche jetzt eine Liebesbotschaft: Paris postete eine berührende Liebeserklärung an Chris auf ihren Social-Media-Accounts.

"Er ist der Einzige, den ich will", schreibt Paris unter ein Bild von sich und ihrem Verlobten, das sie jetzt bei Facebook und Instagram veröffentlichte. "Er ist der Einzige, den ich mir an meiner Seite vorstellen kann. Seine Hände sind die einzigen, die ich halten will. Seine Lippen sind die einzigen, die ich jemals küssen will. Seine Stimme ist das einzige Geräusch, das ich beim Einschlafen hören will und ich möchte nur beim Anblick seiner Augen aufwachen." Um diese süßen Worte zu untermauern, teilte sie ein ebenso romantisches Foto: Auf der Momentaufnahme strahlt sich das verlobte Pärchen verliebt an.

Die Fans rasten bei dieser wunderschönen Liebeserklärung total aus: In den Kommentaren unter den Postings von Paris wünschen sie sich sogar das erste Baby des Paares. Die 37-Jährige hat auch schon genaue Vorstellungen, was den Nachwuchs angeht. Sie möchte mindestens zwei Kinder haben! Chris und Paris haben aber noch nicht mit der konkreten Familienplanung begonnen.

John Sciulli/Getty Images for MOCA Paris Hilton und Chris Zylka

Frederick M. Brown/Getty Images Paris Hilton und Chris Zylka

Jackson Lee /Splash News Paris Hilton und Chris Zylka auf dem Coachella-Festival

